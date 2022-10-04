



Австралия превратит в заповедник треть своей территории

Австралия намерена предоставить природоохранный статус по меньшей мере 30% своей сухопутной территории. Об этом объявила министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек, пишет Reuters.



"Потребность в действиях для защиты наших растений, животных и экосистем еще никогда не была большей", - сказала Плиберсек.



Отмечается, что Австралия предоставит особый статус 110 видам растений и животных и 20 регионам, увеличив площадь защищенных территорий на 50 млн гектаров. Этот план будет пересмотрен в 2027-м году.



Австралия потеряла больше видов млекопитающих, чем любой другой материк. Новое правительство страны пообещало выделить около 146 млн долл США на защиту местных растений и животных.