



Австралия планирует купить у США 5 атомных субмарин класса "Вирджиния"

Ожидается, что Австралия купит до пяти американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния" в 2030-х годах в рамках исторического оборонного соглашения между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном, заявили в среду четыре американских чиновника, пишет Reuters.



Соглашение, известное как пакт AUKUS, будет состоять из нескольких этапов. По крайней мере, одна подводная лодка США перебазируется в австралийские порты в ближайшие годы. Последний этап завершится в конце 2030-х годов закуркой подводных лодок нового класса, строящихся по британским проектам и американским технологиям.



В соответствии с первоначальной сделкой AUKUS, объявленной в 2021 году, Соединенные Штаты и Великобритания согласились предоставить Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.



Но соглашение между тремя странами о том, как конкретно достичь этой цели, не было достигнуто.



Китай осудил усилия западных союзников, которые стремятся противостоять наращиванию военной мощи Китая, давлению на Тайвань и все более мощному развертыванию сил в спорном Южно-Китайском море.



Два американских чиновника на условиях анонимности заявили, что США разместят несколько подводных лодок в Австралии примерно к 2027 году.



В начале 2030-х годов Австралия купит 3 подводные лодки класса "Вирджиния" и будет иметь возможность купить еще две.



Ожидается, что AUKUS станет крупнейшим оборонным проектом Австралии и откроет перспективы рабочих мест во всех трех странах.



У Австралии есть существующий флот из шести подводных лодок класса Collins с обычными двигателями, срок службы которых будет продлен до 2036 года.







