



Ави Хими: У меня были интимные отношения с этой женщиной, ухожу в отставку



Председатель Ассоциации адвокатов Ави Хими объявил об уходе со своего поста. Это произошло на фоне публикации о том, что он совершил непристойный поступок в видеозвонке с адвокатом, от которого зависело продолжение ее карьеры. В эксклюзивном интервью 12-му каналу он открыто рассказал о своем личном кризисе, в который он попал после публикации о романе, он утверждает, что это был роман между двумя взрослыми людьми, который длился несколько лет - и подчеркивает, что он не совершал никаких уголовных преступлений.



"Последний день - самый тяжелый день в моей жизни. Я не могу смотреть в глаза своей жене и дочерям", - сказал Хими и начал прокручивать цепочку событий до того момента, когда роман взорвался. "История проста, нерассказанная история заключается в том, что у меня были интимные отношения с одним и тем же адвокатом в течение примерно 3-4 лет, и показанное видео является частью длительных отношений".



Он продолжил: "Вы можете говорить обо мне много чего, но вы не можете сказать, что я сексуальный преступник, вы не можете сказать, что я сделал с ней что-то непристойное. Я ожидал, что прежде чем они опубликуют эту программу, они пригласят меня и ее на полиграф, я готов, мы оба, спросить, каков был характер отношений. Действительно ли это короткое одноразовое событие, которое ей навязали, или это отношения на протяжении нескольких лет, когда мы время от времени были вместе? Как вы можете разрушать жизнь человека, его личную жизнь? Я должен отвечать только перед своей женой и дочерьми. Я не справился, я повел себя неправильно, я не повел себя морально, но это были отношения по обоюдному согласию между двумя взрослыми людьми, и это было сделано без каких-либо действий, не дай Бог, приближающихся к какому-то криминалу".







