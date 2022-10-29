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Аун о соглашении с Израилем: "Хизбалла" была сдерживающим фактором
29.10.2022 15:46 Алина Груднева

Аун о соглашении с Израилем: "Хизбалла" была сдерживающим фактором

Уходящий со своего поста президент Ливана Мишель Аун объявил о "заслугах" "Хизбаллы" на переговорах с Израилем по демаркации морской границы.

 
Соответствующий комментарий он предоставил Reuters.
 
"Хизбалла" сыграла полезную роль сдерживающего фактора. Это была полезная инициатива "Хизбаллы", - сказал он.
 
Напомним, что летом террористическая организация запускала дроны в сторону газового месторождения Кариш, угрожая Израилю продолжать это делать, если соглашение не будет достигнуто. 

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