



Аун о соглашении с Израилем: "Хизбалла" была сдерживающим фактором

Уходящий со своего поста президент Ливана Мишель Аун объявил о "заслугах" "Хизбаллы" на переговорах с Израилем по демаркации морской границы.

Соответствующий комментарий он предоставил Reuters.

"Хизбалла" сыграла полезную роль сдерживающего фактора. Это была полезная инициатива "Хизбаллы", - сказал он.

Напомним, что летом террористическая организация запускала дроны в сторону газового месторождения Кариш, угрожая Израилю продолжать это делать, если соглашение не будет достигнуто.