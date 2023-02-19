



Атаки на коммерческие суда помогают Ирану тестировать свои дроны – анализ

10 февраля “воздушный объект” столкнулся с судном, следовавшим транзитом через Индийский океан, примерно в 300 морских милях от берегов Индии и Омана. Подробности инцидента стали известны лишь через неделю, 17 февраля. В пятницу корреспондент Би-би-си Нафисех Конавард написала в Twitter, что иранские беспилотники атаковали коммерческое судно Campo Square.



“Сотрудник военного ведомства США подтверждает, что атака была совершена самим Ираном”, – написала она.



Джаред Шуба написал в Al-Monitor, что “по крайней мере один иранский беспилотник атаковал связанный с Израилем коммерческий танкер в Аравийском море 10 февраля, причинив незначительные повреждения”.



“Соединенные Штаты считают, что за атакой стоит Иран из-за места происхождения беспилотника и данных отслеживания. Персидская служба BBC впервые сообщила об инциденте в пятницу”, – сообщил он.



Известно, что судно без груза направлялось из Сингапура в Фуджейру в ОАЭ. После нападения судно и экипаж были в безопасности, получив незначительные повреждения.



Атака последовала за нападением 15 ноября на Pacific Zircon , осуществленным ​​с помощью беспилотника, запущенного из Чабахара. Изображения ноябрьской атаки беспилотников были позже опубликованы CNN. Это последовало за еще более серьезным нападением в июле 2021 года на танкер Mercer Street у побережья Омана, в результате которого были убиты британские и румынские члены экипажа.





Иран годами преследует суда в этом регионе у берегов ОАЭ. Теперь Иран перешел от использования мин для поражения кораблей, находящихся вблизи Ирана и ОАЭ, к использованию беспилотников для нанесения ударов в сотнях километров от побережья. Это хороший способ проверить возможности своих беспилотников. Пока дроны не причиняют вреда кораблям или экипажу, похоже, это не вызывает особых опасений.



Возможно, Иран тестирует свои возможности наведения и способность возвращать информацию в режиме реального времени и нацеливаться на движущиеся объекты, такие как корабли в море.



Коммерческие суда являются легкой целью, потому что они не имеют никаких оборонительных возможностей. Кроме того, несколько уровней владения усложняют привлечение страны к ответственности, поскольку сами суда участвуют в сети компаний-владельцев и обычно ходят под флагом в таких странах, как Либерия, которые не станут привлекать Иран к ответственности.



Иранское нападение произошло накануне важных оборонных выставок IDEX и NAVDEX в ОАЭ, где будут представлены продукты, способные защитить от дронов в море. Однако такие дорогие продукты обычно не используются на коммерческих судах.



Оперативная группа ВМС США, базирующаяся в Бахрейне, в последние годы работала над развертыванием большего количества беспилотных надводных кораблей USV, которые могут помочь в обнаружении угроз и других операциях в этой акватории. Но USV обычно не вооружены системами противодействия дронам или БПЛА, а это означает, что они также не могут остановить атаки дронов.



Таким образом, у Ирана остается широкое открытое пространство на котором он может тестировать свои беспилотники.