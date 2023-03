Армия Уганды будет защищать Москву от ”империалистов”

У России появился новый союзник, планирующий защищать Москву, если нападут “империалисты”. Об этом в Twitter Твиттер написал командующий сухопутными войсками Уганды генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба.

Мухузи Кайнеругаба является сыном президента Уганды Йовери Мусевени. Генерал-лейтенант угандийской армии когда-то угрожал захватить столицу Кении Найроби за две недели. Отец-президент затем вынужден был извиняться за это заявление сына.



Армия Уганды имеет в своем составе около 50 тысяч военных. Она участвовала в трех войнах на Африканском континенте:

Call me a 'Putinist' if you will, but we, Uganda shall send soldiers to defend Moscow if it's ever threatened by the Imperialists!