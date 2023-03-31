Армия Уганды будет защищать Москву от ”империалистов”
У России появился новый союзник, планирующий защищать Москву, если нападут “империалисты”. Об этом в Twitter Твиттер написал командующий сухопутными войсками Уганды генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба.
“Назовите меня “путинистом”, если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!”, – заявил Кайнеругаба.
Мухузи Кайнеругаба является сыном президента Уганды Йовери Мусевени. Генерал-лейтенант угандийской армии когда-то угрожал захватить столицу Кении Найроби за две недели. Отец-президент затем вынужден был извиняться за это заявление сына.
Армия Уганды имеет в своем составе около 50 тысяч военных. Она участвовала в трех войнах на Африканском континенте:
- Танзанийско-Угандийская война (1978–1979),
- Первая конголезская война (1996–1997),
- Вторая конголезская война (1998–2002).
Call me a 'Putinist' if you will, but we, Uganda shall send soldiers to defend Moscow if it's ever threatened by the Imperialists!— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 30, 2023