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Армия Марокко показала израильские артиллерийские системы PULS
22.05.2023 15:30 Ирина Демьянова

Армия Марокко показала израильские артиллерийские системы PULS

Марокканский оборонный веб-сайт FAR-Maroc опубликовал изображения артиллерийских реактивных систем PULS (Precise & Universal Launching Systems) компании Elbit System, закупленных Марокко.

Судя по всему, марокканская армия выбрала грузовики Tatra, чешского производителя транспортных средств, для установки систем, способных запускать несколько типов боеприпасов на расстояние до 300 км.

Сообщается, что Марокко заказало пусковые установки PULS с системой Elbit Combat NG, полностью интегрированным модульным артиллерийским решением.

В ноябре 2021 года Израиль и Марокко подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны .

 

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