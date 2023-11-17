



Армения станет членом МУС

Армения с 1 февраля 2024 года станет официальным членом Международного уголовного суда в Гааге.



Информацию об этом подтверждает пресс-служба гаагского трибунала.



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"14 ноября 2023 года Армения официально передала на хранение ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года", - сказано в заявлении.



По данным МУС, Армения станет 124-м членом и 19-м государством из восточноевропейской группы, присоединившимся к Римскому статуту.