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Армения станет членом МУС
17.11.2023 23:15 Алина Груднева

Армения станет членом МУС

Армения с 1 февраля 2024 года станет официальным членом Международного уголовного суда в Гааге.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба гаагского трибунала.

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"14 ноября 2023 года Армения официально передала на хранение ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года", - сказано в заявлении.

По данным МУС, Армения станет 124-м членом и 19-м государством из восточноевропейской группы, присоединившимся к Римскому статуту.

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