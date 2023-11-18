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Армения сделала предложение Азербайджану по пленным
18.11.2023 21:36 Алина Груднева

Армения сделала предложение Азербайджану по пленным

Армения предложила Азербайджану обменяться военнопленными по формуле "всех на всех".

Соответствующее заявление на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Ранее он также отметил, что Армения и Азербайджан наработали основные принципы мирного договора.

"Между Арменией и Азербайджаном есть договоренность о том, что для делимитации границы следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 гг. Есть также понимание, что страны не имеют друг к другу территориальных претензий", - добавил Пашинян.

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