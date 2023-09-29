



Армения: Карабах покинули более 97 тысяч человек

В правительстве Армении объявили о том, что из Нагорного Карабаха в страну прибыло 97 735 человек с момента проведения Азербайджаном контртеррористической операции, которая длилась менее суток.



Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 29 сентября.



На фоне массовой эвакуации из Карабаха министерство иностранных дел Германии предупредило, что это место скоро "может остаться почти без людей". Как отметил координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в МИД ФРГ Робин Вагенер, многие жители больше не видят для себя "безопасного будущего".



"Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, что может привести к почти безлюдному Нагорному Карабаху", - сказал он.



Тем временем, власти Азербайджана призвали армянских жителей Нагорного Карабаха не уезжать и стать частью азербайджанского многонационального общества.