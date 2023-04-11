



Армения и Азербайджан заявили об обстрелах на границе: есть жертвы

Во вторник, 11 апреля, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе. В результате обстрелов каждая сторона сообщает, что есть жертвы. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана и Армении.



В Минобороны Армении заявили, что их подразделения вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Диг Горысского района подверглись интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположных позиций Азербайджанской Армии в Лачинском направлении.



После чего Министерство обороны Азербайджана сообщило, что эти подразделения армянского войска из стрелкового оружия вели интенсивный обстрел азербайджанской армии в Лачинском направлении, а она "приняла адекватные ответные меры".



Напомним, страны с 1992 участвуют в Нагорно-Карабахском конфликте. Территория является международно признанной частью Азербайджана, но большую часть из 120 000 жителей составляют этнические армяне.



В прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян провел видеоконференцию с президентами Франции и Азербайджана Эммануэле Макроном и Ильхамом Алиевым, в ходе которой заявил о необходимости подписания мирного договора по Нагорному Карабаху.