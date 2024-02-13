



Армения и Азербайджан снова начали перестрелку на границе

В минобороны Армении заявили, что этим утром, 13 февраля, в 5:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые.



В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщает, что вчера ночью армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Коханаби Товузского района.



