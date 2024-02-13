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Армения и Азербайджан снова начали перестрелку на границе
13.02.2024 09:14 Катя Шульц

Армения и Азербайджан снова начали перестрелку на границе

В минобороны Армении заявили, что этим утром, 13 февраля,  в 5:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщает, что вчера ночью армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в районе населенного пункта Коханаби Товузского района.

 

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