



Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана: Есть условия

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Никола Пашиняна.



“После подписания мирного соглашения есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону, что, на мой взгляд, вполне обсуждаемое предложение”, – также сказал премьер-министр.



Ранее Sputnik писал, что Пашинян сообщил о признании “территориальной целостности” Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. километров.



“Три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета мы сделали шаг вперед, подчеркнув, что Армения признает 86,6 тыс. кв. километров территории Азербайджана, Азербайджан признает 29,8 тыс. кв. километров территории Армении”, – говорил премьер-министр Армении 17 мая.

86,6 тыс. кв. включают в себя, в том числе, территорию Нагорного Карабаха.



Сегодня во время пресс-конференции Пашинян заявил, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ, если посчитает ее “недееспособной” структурой.



28 апреля азербайджанские “экоактивисты”, блокировавшие Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, объявили о временном прекращении акции протеста, длившейся 183 дня. Лачинский коридор – единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению. Из-за ее блокировки непризнанная республика была отрезана от внешнего мира.



В самом Нагорном Карабахе заявляли, что блокада Лачинского коридора привела к гуманитарному кризису. По данным Совета безопасности непризнанной республики, в регионе 104 дня отсутствовало электроснабжения, 67 дней не было газа. Из-за нехватки продовольствия была введена талонная система.