



Арканзас станет партнером Иудеи и Самарии

Палата представителей Арканзаса в штате Арканзас в Соединенных Штатах недавно сформировала уникальное партнерство для развития деловых и технологических связей с Государством Израиль и, в частности, с израильскими городами в Иудее и Самарии.



Автором резолюции выступила член палаты представителей Минди МакАлиндон, которая обсудила с главой Регионального совета Самарии Йосси Даганом возможность сотрудничества с Иудеей и Самарией. После совместных усилий главы совета и его советников предложение было разработано и принято в Палате представителей Арканзаса.



Сторонники резолюции подчеркивают ее уникальность, так как речь идет не только об общих отношениях с Израилем, но и о развитии связей между Арканзасом, Иудеей и Самарией в частности. Решение способствует нормализации израильских городов Иудеи и Самарии в этом районе и поддерживает право Израиля на районы в самом сердце исторической еврейской родины.



В решении говорится, что “Арканзас имеет особую связь с Израилем в целом и Иудеей и Самарией в частности”: некоторые города в штате названы в честь городов и поселков в Иудее и Самарии, например, Вефиль, Хеврон, Шило, Шалем и многие другие. Точно так же, как Иудея и Самария находятся”в сердце Израиля», Арканзас также расположен в “сердце Америки”.



Резолюция призывает к формированию стратегического сотрудничества между штатом Арканзас и Израилем, особенно с Иудеей и Самарией, в области образования, истории, религии, археологии, сельского хозяйства и инноваций.