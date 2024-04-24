



Аргентина требует ареста иранского министра за причастность к взрыву AMIA

Возложив на Иран ответственность за взрывы израильского посольства и еврейского центра AMIA в 1990-х годах, Аргентина обратилась в Интерпол с требованием арестовать министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди.



Вахиди, бывший глава экстерриториальных "Сил Кудс" Стражей революции, подозревается в причастности к этим терактам.



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Буэнос-Айрес также просит правительства Пакистана и Шри-Ланки, где Вахиди сейчас совершает турне, арестовать министра.



Примечательно, что Вахиди разыскивается Интерполом с 2007 года за его роль во взрывах, но безрезультатно.



В 1992 году в результате взрыва бомбы в израильском посольстве погибли 29 человек. Два года спустя грузовик, начиненный взрывчаткой, въехал в еврейский центр AMIA и взорвался, в результате чего 85 человек погибли и 300 были ранены.



Аргентина и Израиль давно подозревают, что "Хезболла" совершила теракт в AMIA по просьбе Ирана.

