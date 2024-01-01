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Аргентина отказалась от планов вступления в БРИКС
01.01.2024 23:30 MIGnews.com

Аргентина отказалась от планов вступления в БРИКС

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированного вступления страны в расширяющийся клуб стран БРИКС.

В письме к лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки г-н Милей заявил, что решения, принятые предыдущим правительством, были пересмотрены.

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Страны БРИКС часто рассматриваются как противовес миру, возглавляемому Западом.

Аргентина была в числе долгожданной новой группы из шести стран, которые должны были присоединиться к БРИКС.

Она была бы принята в клуб БРИКС 1 января, наряду с Египтом, Ираном, Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Смена позиции произошла после того, как г-н Милей, одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, взяв на себя радикальные обязательства по реформированию экономики южноамериканской страны.

Он сменил Альберто Фернандеса, чьи взгляды были более близки к взглядам существующих членов блока.
 

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