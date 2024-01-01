Аргентина отказалась от планов вступления в БРИКС
Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированного вступления страны в расширяющийся клуб стран БРИКС.
В письме к лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки г-н Милей заявил, что решения, принятые предыдущим правительством, были пересмотрены.
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Страны БРИКС часто рассматриваются как противовес миру, возглавляемому Западом.
Аргентина была в числе долгожданной новой группы из шести стран, которые должны были присоединиться к БРИКС.
Она была бы принята в клуб БРИКС 1 января, наряду с Египтом, Ираном, Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Смена позиции произошла после того, как г-н Милей, одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, взяв на себя радикальные обязательства по реформированию экономики южноамериканской страны.
Он сменил Альберто Фернандеса, чьи взгляды были более близки к взглядам существующих членов блока.