



Аргентина отказалась от планов вступления в БРИКС

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированного вступления страны в расширяющийся клуб стран БРИКС.



В письме к лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки г-н Милей заявил, что решения, принятые предыдущим правительством, были пересмотрены.



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Страны БРИКС часто рассматриваются как противовес миру, возглавляемому Западом.



Аргентина была в числе долгожданной новой группы из шести стран, которые должны были присоединиться к БРИКС.



Она была бы принята в клуб БРИКС 1 января, наряду с Египтом, Ираном, Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Смена позиции произошла после того, как г-н Милей, одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, взяв на себя радикальные обязательства по реформированию экономики южноамериканской страны.



Он сменил Альберто Фернандеса, чьи взгляды были более близки к взглядам существующих членов блока.

