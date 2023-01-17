



Арестович написал заявление об увольнении

Советник Офиса Президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Свои действия он подробно объяснил в Телеграм-канале.



"Я допустил серьёзную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине её услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю.



Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом.



Уровень хейта в мой адрес не сопоставим с последствиями ошибки в эфире.



Это не принесло ни репутационных, ни юридических последствий для Украины.



Но те люди, которые специально крутят эту тему, имеют вполне конкретные цели.



Москва раскручивает её для ослабления украинского информационного влияния (в том числе и на россиян).



Украинская оппозиция таким способом атакует власть, зарабатывая политические баллы во время войны, думая о будущих выборах .



Работа на разделение украинцев в решающие моменты истории - самая удачная стратегия Кремля, которой он успешно пользовался последние 400 лет, а может и больше.



Работа нашей оппозиции на разделение украинцев и поиск предателей ради политических дивидендов - игра, которой умело пользовался и пользуется Кремль.



Сознательная ставка на ненависть украинцев против украинцев (вне зависимости от фамилий), ставка на разделение, на политические игры в воюющей стране перед месяцами тяжелейших боёв - путь к проигрышу в войне, как было не один раз в нашей истории.



Мы побеждаем и победим нашего исторического врага только благодаря объединению и оставлению политических дрязг".



