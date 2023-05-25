



54 человека арестованы в ходе операции по конфискации незаконного оружия

Израильская полиция задержала 54 подозреваемых для допроса в ночь на четверг в рамках обширной операции по изъятию незаконного оружия. В операции участвовали сотрудники полиции и МАГАВ, которые провели 82 обыска.



Было захвачено много оружия, в том числе десять винтовок М16, автоматы Калашникова и Карлос, пистолеты, три трубчатых заряда, оружейные запчасти, 16 фейерверков, боевое снаряжение и большое количество боеприпасов. Силы безопасности также изъяли большое количество запрещенных наркотиков и десятки тысяч шекелей наличными.



Комиссар полиции Яаков Шабтай высоко оценил успех операции и подчеркнул, что полиция проводит аналогичные мероприятия круглый год, вкладывая в это технологии и огромные человеческие усилия.



Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир сказал, что это “очень важная полицейская операция по борьбе с преступностью после операции в понедельник”.



“Спасибо комиссару, командирам и сотням полицейских. Мы должны продолжать последовательно и решительно. Мы передали огромный бюджет в размере 9 миллиардов шекелей министерству и его подразделениям для укрепления и борьбы с преступностью”, – сообщил министр.



Государственный бюджет, утвержденный на этой неделе, добавляет Министерству национальной безопасности 9 миллиардов шекелей для финансирования найма 4850 новых полицейских и увеличения на 20-40% всех рядовых сотрудников полиции и пенитенциарной службы. Увеличенный бюджет также пойдет на создание Национальной гвардии, куда граждане будут записываться для охраны и защиты своих районов от преступников и террористов.