Арабские страны против переноса Британского польства в Иерусалим

В сети распространяется информация о том, что послы в Лондоне из всех арабских стран написали письмо премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, в котором призвали ее не продолжать реализацию плана по переносу британского посольства в Тель-Авиве в Иерусалим.



Арабские послы написали, что такой шаг будет "незаконным и непродуманным", сообщила в пятницу газета The Guardian.



Письмо было отправлено на прошлой неделе перед поездкой Трасс в Нью-Йорк, где она выступила перед Генеральной Ассамблеей ООН, а также встретилась с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, которому она сообщила, что ее офис будет заниматься пересмотром нынешнего местоположения посольства.



Среди подписавших письмо - Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, подписавшие Авраамские соглашения с Израилем в 2020 году, а также Марокко, нормализовавшее отношения с Израилем вскоре после этого.



Аналогичные возражения были высказаны европейскими союзниками Великобритании, сообщает The Guardian.



Хотя The Guardian не ссылается на какие-либо источники, издание сообщило, что некоторые арабские дипломаты даже предупредили, что перенос британского посольства в Иерусалим может поставить под угрозу давно обсуждаемое соглашение о свободной торговле между Великобританией и Советом сотрудничества стран Персидского залива, даже несмотря на то, что оно должно быть подписано в конце года.