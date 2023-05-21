



Антиправительственный митинг пройдет у Кнессета во время голосования за бюджет

Координаторы еженедельных демонстраций против пересмотра правительственной судебной системы намерены усилить свой протест против предстоящего государственного бюджета, призывая к митингу у ворот Кнессета во вторник.



По словам организаторов, что они “усиливают протест против правительства и его нерационального использования государственного бюджета”.



Планируется, что протестующие соберутся у иерусалимского моста Аккордс в 18:00 во вторник, а затем пройдут маршем к Кнессету, чтобы провести акцию протеста за его стенами в 19:00.



Ожидается, что во вторник вечером в Кнессете состоится завершающая стадия пленарного голосования по утверждению бюджета на 2023-2024 годы.