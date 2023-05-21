Новости » Политика
Антиправительственный митинг пройдет у Кнессета во время голосования за бюджет
21.05.2023 18:40 Наталья Богинская

Антиправительственный митинг пройдет у Кнессета во время голосования за бюджет

Координаторы еженедельных демонстраций против пересмотра правительственной судебной системы намерены усилить свой протест против предстоящего государственного бюджета, призывая к митингу у ворот Кнессета во вторник.

По словам организаторов, что они “усиливают протест против правительства и его нерационального использования государственного бюджета”.

Планируется, что протестующие соберутся у иерусалимского моста Аккордс в 18:00 во вторник, а затем пройдут маршем к Кнессету, чтобы провести акцию протеста за его стенами в 19:00.

Ожидается, что во вторник вечером в Кнессете состоится завершающая стадия пленарного голосования по утверждению бюджета на 2023-2024 годы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы