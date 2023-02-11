Новости » Политика
Аналитики: Путин не рискнет прямой конфронтацией с НАТО
11.02.2023 11:25 Алина Груднева

Аналитики: Путин не рискнет прямой конфронтацией с НАТО

Президент России Владимир Путин не хочет рисковать прямой конфронтацией с НАТО.

По данным УНН, к такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.

По мнению аналитиков ISW, что ракетные удары россиян по Украине и дальше будут создавать периферические риски за пределами пострадавшей от войны страны. Речь идет о скандальных облетах ракет воздушного пространства Румынии и Молдовы, которые были зафиксированы накануне, прежде чем войти в украинскую зону.

По оценке Института, несмотря ни на что, НАТО продолжает полностью контролировать свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или намеренные полеты российских самолетов или другие провокации. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы