Аналитики: Путин не рискнет прямой конфронтацией с НАТО
Президент России Владимир Путин не хочет рисковать прямой конфронтацией с НАТО.
По данным УНН, к такому выводу пришли в американском Институте изучения войны.
По мнению аналитиков ISW, что ракетные удары россиян по Украине и дальше будут создавать периферические риски за пределами пострадавшей от войны страны. Речь идет о скандальных облетах ракет воздушного пространства Румынии и Молдовы, которые были зафиксированы накануне, прежде чем войти в украинскую зону.
По оценке Института, несмотря ни на что, НАТО продолжает полностью контролировать свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или намеренные полеты российских самолетов или другие провокации.