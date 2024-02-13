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Аналитики подсчитали, на сколько России хватит запасов бронетехники
13.02.2024 18:32 Алина Груднева

Аналитики подсчитали, на сколько России хватит запасов бронетехники

Запасов бронетехники России хватит еще на три года войны.

По данным "Радио Свобода", такое мнение выразили в британском Международном институте стратегических исследований Military Balance.

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По словам аналитиков, РФ потеряла за все время полномасштабной войны против Украины свыше 2 900 танков. В настоящее время, на вооружении у россиян есть 1 750 главных боевых танков, а также еще 4 000 - на хранении.

"Запасы хранящегося в России оборудования означают, что Москва потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять потребности из запасов, независимо от ее способности производить новое оборудование", - отметили аналитики.

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