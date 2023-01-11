



Амсалем войдет в правительство. Условия сделки с Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и член Кнессета Дуди Амсалем вот-вот договорятся о вхождении последнего в правительство.



По словам источников газеты Маарив, знакомых с ходом переговоров, если Амсалем решит отказаться от своих прежних требований и согласится на предложение Нетаниягу, у него появится возможность войти в правительство. Один из членов Кнессета Ликуда критикует Амсалема: "Не нужно делать что-то через СМИ".



Предложения, которые уже поступили к депутату Амсалему, - это министр регионального сотрудничества, министр, осуществляющий связь между правительством и Кнессетом, и министр в министерстве юстиции с определенными сферами деятельности и полномочиями, чтобы он продвигал важные для него вопросы.



Однако в окружении самого Амсалема говорят, что ситуация не изменилась, и нет никакого урегулирования или прорыва.



До сих пор в окружении Нетаниягу утверждают, что перед формированием правительства Амсалему предлагали занять пост министра иностранных дел на первую половину срока, но он отклонил это предложение, так как требовал занять либо пост министра юстиции, либо пост спикера Кнессета.