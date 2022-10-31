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Амир Барам вступает в должность заместителя начальника штаба ЦАХАЛа
31.10.2022 15:23 Ольга Белозерова

Амир Барам вступает в должность заместителя начальника штаба ЦАХАЛа

Генерал-майор Амир Барам официально вступает в должность заместителя начальника штаба после короткой военной церемонии сегодня утром в штабе Армии обороны Израиля в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Times of Israel.

Барам заменит генерал-майора Герци Халеви, который 17 января станет следующим главнокомандующим Армии обороны Израиля и заменит Авива Кохави. 

Амир Барам недавно завершил работу на посту командующего Северным командованием ЦАХАЛа.

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