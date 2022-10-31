



Амир Барам вступает в должность заместителя начальника штаба ЦАХАЛа

Генерал-майор Амир Барам официально вступает в должность заместителя начальника штаба после короткой военной церемонии сегодня утром в штабе Армии обороны Израиля в Тель-Авиве.



Об этом сообщает Times of Israel.



Барам заменит генерал-майора Герци Халеви, который 17 января станет следующим главнокомандующим Армии обороны Израиля и заменит Авива Кохави.



Амир Барам недавно завершил работу на посту командующего Северным командованием ЦАХАЛа.