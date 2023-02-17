



Амихай Элиягу: переговорам - да, компромиссу - нет

Министр наследия раввин Амихай Элиягу прокомментировал политический кризис в Израиле на фоне продвижения правительством плана революционной правовой реформы, представленного министром юстиции Яривом Левиным.



Соответствующее заявление он сделал в интервью "Аруц Шева".



Он, в частности, ответил на заявления оппозиции о том, что призывы коалиции к переговорам являются "попыткой рассеять протесты" против реформы, охватившие страну.



"Мы смешиваем два разных дела. Есть разница между переговорами и компромиссом. Всегда должны быть переговоры, мы должны уметь вести диалог и также вносить коррективы, но компромисса быть не должно. Есть моральная несправедливость. А конкретном в этом случае, есть демократическая несправедливость. Здесь существует система "элитократии", которая сместила действующего премьер-министра, начала расследования и пыталась фальсифицировать показания свидетелей и оказать аморальное давление на соратников премьер-министра", - считает Элиягу.



По его словам, эта "элитократия" сознательно действовала против покойного бывший министр юстиции Яакова Неемана, а теперь считает, что контролирует демократию.



"Здесь есть группа, которая сама себя назначает, и нам нужно осуществлять настоящую демократию перед лицом этой судебной диктатуры. Была создана элита, которая думает, что контролирует демократию, и мы должны сказать, что этого не произойдет. Если есть поправки, которые необходимо внести, я готов это сделать. Я знаю от своих друзей в коалиции и правительстве, что никто из них не хочет здесь диктатуры", - подчеркнул министр.



Элиягу добавил, что в коалиции все осознают тот факт, что они не будут в правительстве вечно, однако после судебной революции Аарона Барака появилась группа, "стоящая выше законов, морали и демократии", которой "нельзя позволить продолжать существовать".