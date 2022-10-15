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Американский политик высмеял Макрона
15.10.2022 03:23 Александр Юзовский

Американский политик высмеял Макрона

Старший советник Конгресса США Пол Массаро подшутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеяв его нерешительность и неоднозначную риторику относительно российской агрессии против Украины.

Массаро выразил мнение, что Макрон бы уже давно капитулировал перед Кремлем, если бы война велась на территории его государства.

"Когда ты не можешь сдаться, потому что это не твоя страна", – говорится в подписи к коллажу с фотографиями французского лидера, который опубликовал Массаро в Twitter.

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