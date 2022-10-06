



Американский комик высмеял российскую аннексию территорий Украины

Американский ведущий вечернего шоу Стивен Кольберт высмеял президента Путина и аннексию украинских территорий после успешного контрнаступления ВСУ.



По его словам, пока Путин говорил про "присоединение" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к РФ, украинские военные в это время освобождали свои территории.



"Как говорится, если жизнь дает тебе Лиманы, украинские войска сокрушат тебя и вернут их себе в течение 24 часов", - сказал ведущий.

