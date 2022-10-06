Новости » Политика
Американский комик высмеял российскую аннексию территорий Украины
06.10.2022 19:48 Александр Юзовский

Американский комик высмеял российскую аннексию территорий Украины

Американский ведущий вечернего шоу Стивен Кольберт высмеял президента Путина и аннексию украинских территорий после успешного контрнаступления ВСУ.

По его словам, пока Путин говорил про "присоединение" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к РФ, украинские военные в это время освобождали свои территории.

"Как говорится, если жизнь дает тебе Лиманы, украинские войска сокрушат тебя и вернут их себе в течение 24 часов", - сказал ведущий.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы