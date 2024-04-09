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Американцы уничтожили системы ПВО хуситов
09.04.2024 09:58 MIGnews.com

Американцы уничтожили системы ПВО хуситов

Американские военные заявили, что уничтожили системы ПВО и беспилотники хуситов, в районе Красного моря, при этом коммерческие суда, корабли США и коалиции не пострадали и не были повреждены.

Хуситы, внесенные США в список террористических группировок, поклялись атаковать израильские, британские и американские корабли, а также суда, направляющиеся в израильские порты, нарушая движение по жизненно важному торговому маршруту на фоне продолжающейся войны в Газе.

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США, возглавляющие международную коалицию, призванную защищать судоходство в Красном море, наносят удары по целям хуситов в Йемене с середины января.

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