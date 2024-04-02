



Американцы поставят Израилю десятки самолетов F-15

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, администрация Байдена рассматривает вопрос о том, стоит ли продолжать поставку Израилю оружия на сумму 18 миллиардов долларов, в том числе десятков самолетов F-15 и боеприпасов.



Продажа 25 самолетов F-15 компании Boeing Израилю рассматривается с момента получения Соединенными Штатами официального запроса в январе 2023 года, говорит один из источников.



Ускорение поставки самолетов было одной из главных задач министра обороны Йоава Галанта, который на прошлой неделе посетил Вашингтон и провел переговоры с официальными лицами США, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Ллойда Остина, говорит второй источник.



Администрация Байдена рассматривает возможность продажи до 50 новых самолетов F-15, а также 30 усовершенствованных ракет и комплектов, превращающих обычные бомбы в "умные". Об этом сообщает сайт Politico.

