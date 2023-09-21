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Алиев "извинился" перед Путиным за гибель "миротворцев" в Карабахе
21.09.2023 13:15 Алина Груднева

Алиев "извинился" перед Путиным за гибель "миротворцев" в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным относительно операции в Нагорном Карабахе.

По данным Кремля, он "принес глубочайшие извинился" за гибель "российских миротворцев", чей автомобиль 20 сентября попал под обстрел.

Алиев дал обещание о том, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные понесут наказание. Также президент Азербайджана отметил, что Баку предоставит материальную помощь семьям погибших.

В ходе переговоров обсуждались шаги по стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

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