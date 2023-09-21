



Алиев "извинился" перед Путиным за гибель "миротворцев" в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным относительно операции в Нагорном Карабахе.



По данным Кремля, он "принес глубочайшие извинился" за гибель "российских миротворцев", чей автомобиль 20 сентября попал под обстрел.



Алиев дал обещание о том, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные понесут наказание. Также президент Азербайджана отметил, что Баку предоставит материальную помощь семьям погибших.



В ходе переговоров обсуждались шаги по стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.