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“Аль-Каида” подтверждает гибель одного из своих лидеров в Йемене
05.03.2023 19:46 Ирина Демьянова

“Аль-Каида” подтверждает гибель одного из своих лидеров в Йемене

“Аль-Каида“ подтверждает гибель своего высокопоставленного деятеля в Йемене в результате предполагаемого авиаудара США в прошлом месяце. Об этом сообщает SITE Intelligence Group.

На прошлой неделе источники в органах безопасности и местных органах власти сообщили AFP, что был убит Хамад бин Хамуд аль-Тамими – лидер “Аль-Каиды“ на Аравийском полуострове, организации, которую Вашингтон считает одной из самых опасных ответвлений всей группировки.

Тамими, гражданин Саудовской Аравии, также известный как Абдель Азиз аль-Аднани, погиб 26 февраля в результате удара беспилотника по его дому в северной йеменской провинции Мариб, согласно заявлению SITE.

В этом заявлении он идентифицируется как “сотрудник СМИ”, который “ранее руководил внешними операциями в группе, в том числе затрагивающими интересы Америки”.


 

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