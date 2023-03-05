



“Аль-Каида” подтверждает гибель одного из своих лидеров в Йемене

“Аль-Каида“ подтверждает гибель своего высокопоставленного деятеля в Йемене в результате предполагаемого авиаудара США в прошлом месяце. Об этом сообщает SITE Intelligence Group.



На прошлой неделе источники в органах безопасности и местных органах власти сообщили AFP, что был убит Хамад бин Хамуд аль-Тамими – лидер “Аль-Каиды“ на Аравийском полуострове, организации, которую Вашингтон считает одной из самых опасных ответвлений всей группировки.



Тамими, гражданин Саудовской Аравии, также известный как Абдель Азиз аль-Аднани, погиб 26 февраля в результате удара беспилотника по его дому в северной йеменской провинции Мариб, согласно заявлению SITE.



В этом заявлении он идентифицируется как “сотрудник СМИ”, который “ранее руководил внешними операциями в группе, в том числе затрагивающими интересы Америки”.





