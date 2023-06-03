



Акунис: на Ближнем Востоке есть только одна демократия - Израиль

Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис выступил в синагоге в Нью-Джерси, ссылаясь на правовую реформу в Израиле.



"На Ближнем Востоке есть лишь одна демократия - Израиль. Она сильна и стабильна и останется такой", - подчеркнул он.



По словам министра, его роль в правительстве состоит в том, чтобы укрепить Израиль как ведущую и новаторскую страну в сфере инноваций, науки и технологий, а также продвигать Еврейское Государство во всех странах мира в качестве центра высоких технологий.



