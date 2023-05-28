



Айзенкот требует заморозить переговоры по правовой реформе на год

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа депутат Гади Айзенкот (Махане Мамлахти) считает, что Израиль должен заморозить переговоры по судебной реформе как минимум на год.



Выступая в программе 12 канала "Встреча с прессой", Айзенкот сказал: "Государство Израиль переживает стратегический поворот, и за это придется платить - в сфере безопасности, в экономике, в социальной сфере, и вот в чем вопрос: Возможно ли достичь прогресса в дискуссиях, которые проходят в резиденции президента? И я хвалю президента за временное спокойствие, которое ему удалось создать, но прогресса нет, так как же мы можем двигаться дальше?".



Он продолжил: "Моя личная позиция заключается в том, что после нескольких месяцев обсуждений мы должны сделать то, что хорошо для Государства Израиль, а именно: убрать это пистолет со стола, по крайней мере, на один год, решить, что мы обсуждаем комитет по отбору судей, что не будет никакого политического перевеса в работе комитета, что мы определим основу для будущего законодательства, назначим согласованный общественный комитет, дадим ему год и заблокируем возможность принятия законодательства на один год, чтобы вернуть определенность в эту страну".



"Нам нужно начать процесс уже через две недели, и поэтому некоторые обозначили 15 июня как свою цель. Я изучаю по факту, какой прогресс был достигнут за последние два месяца, кроме определения вопросов и позитивной атмосферы. Поэтому односторонний выход и срыв дискуссий - это негативный момент", - добавил Айзенкот.



Далее он заявил: "Я смотрю на шесть месяцев назад и вижу, что это правительство сделало с Государством Израиль всего за шесть месяцев. И мы должны спросить, почему. У [премьер-министра Биньямина] Нетаниягу новое правительство, он может диктовать политику, но он не диктует политику".