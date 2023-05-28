



Ахим Ле Нешек: США бойкотируют Биби, а Иран несется к ядерной бомбе

Проезжающие в последние дни по шоссе Аялон могут наблюдать гигантские постеры “организации ветеранов” Ахим Ле Нешек.



На постерах начертано: “США бойкотируют Биби, а Иран несется к ядерной бомбе. Правовая революция - угроза существованию!”



Появление постеров вызвало возмущенные комментарии депутата Кнессета от Ликуда Тали Готлиб.



יש באמת איש שמאל שחי בשלום עם השלטים המופקרים של העמותה שלא קיימת ׳אחים לנשק׳? לא נראה לכם שזה אוייב מבית שמסית בצורה הזויה כאילו ממשלת הימין מעודדת את יכולת הגרעין של איראן??

יש גבול של מחאה שפשוט לא חוצים. אולי מישהו בשמאל יהיה אמיץ לומר זאת, או שכולם כבר שטופי מח? pic.twitter.com/VaWE13Tu2i — טלי גוטליב (@TallyGotliv) May 26, 2023

Депутат пишет: “Действительно есть левые, которые готовы принять бессвязные постеры несуществующей ассоциации "Ахим Ле Нешек"? Не кажется ли вам, что это враг в собственном доме, который подстрекает в бреду, будто правое правительство поощряет ядерный потенциал Ирана???Существует линия протеста, которую просто нельзя пересекать. Может быть, кто-то слева будет достаточно смел, чтобы сказать это, или у всех уже промыты мозги?”