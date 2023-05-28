Ахим Ле Нешек: США бойкотируют Биби, а Иран несется к ядерной бомбе
Проезжающие в последние дни по шоссе Аялон могут наблюдать гигантские постеры “организации ветеранов” Ахим Ле Нешек.
На постерах начертано: “США бойкотируют Биби, а Иран несется к ядерной бомбе. Правовая революция - угроза существованию!”
Появление постеров вызвало возмущенные комментарии депутата Кнессета от Ликуда Тали Готлиб.
Депутат пишет: “Действительно есть левые, которые готовы принять бессвязные постеры несуществующей ассоциации "Ахим Ле Нешек"? Не кажется ли вам, что это враг в собственном доме, который подстрекает в бреду, будто правое правительство поощряет ядерный потенциал Ирана???
Существует линия протеста, которую просто нельзя пересекать. Может быть, кто-то слева будет достаточно смел, чтобы сказать это, или у всех уже промыты мозги?”