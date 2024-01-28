



Афины готовы передать Киеву все советское оружие

Греция готова передать Украине свои системы вооружения советского образца в рамках предложения от Госдепартамента США. Подробности сделки не раскрываются, но известно, что она включает ПВО "Тор", "Оса", С-300, ЗУ-23-2 и боеприпасы.



Афины согласились на этот шаг в обмен на финансовую помощь от США в размере 200 миллионов долларов. Предложение было отправлено госсекретарем США Кириакису Мицотакису, сообщает греческое издание Kathimerini.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Пакет помощи также включает самолеты C-130H, двигатели P-3, бронированные машины Bradley и другое военное оборудование. В письме также говорится, что в рамках ускоренной процедуры EDA Греция сможет получить до 40 новых самолетов F-35, три патрульных корабля типа Protector и разнообразную автотехнику. Кроме того, речь идет о рассмотрении запросов о предоставлении четырех фрегатов LCS, поставках самолетов-заправщиков KC-135 и новых C-130J.



Премьер-министр Греции подчеркнул важность этого дня для национальной обороны и дипломатии страны, отметив, что это сотрудничество обеспечит безопасность Греции без дополнительной нагрузки на бюджет граждан.

