



Аела Хасон: Гидон Саар подозревается в сексуальных отношениях с подчиненной

Известная израильская журналистка Аела Хасон в эфире 13-го канала израильского ТВ озвучила тяжелые обвинения в адрес Гидона Саара.



Хасон сказала: “В Израиле есть министр юстиции. Над ним - тяжелые тучи. О сексуальных отношениях с подчиненными - и были такие отношения. И для того, чтобы это понять не нужно больших усилий. Следует понять, что если бы у него было другое имя, и если бы он не был из их лагеря - вы бы увидели здесь расследование”.

