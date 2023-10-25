



Адмирал НАТО: укрепление связей между Китаем и Россией повышает риск для Арктики

НАТО проявляет обеспокоенность увеличением китайского судоходства по российскому Северному морскому пути и возможность того, что его коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками китайского военного присутствия в Арктике. Такое заявление прозвучало от адмирала Роба Бауэра, возглавляющего Военный комитет НАТО, говорится в сообщении агентства Bloomberg.



"Мы знаем, что на борту этих судов находятся военные ученые. Они не заявляли, что не будут использовать эти корабли в военных целях", – сообщил адмирал. По его словам, НАТО обеспокоена целями Китая ввиду его более тесных связей с Россией, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта, что привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай из-за арктических вод.

