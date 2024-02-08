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Адам Кадыров получил очередную награду при полной непричастности
08.02.2024 16:35 Катя Шульц

Адам Кадыров получил очередную награду при полной непричастности

Сын главы Чеченской республики 16-летний Адам Кадыров пополнил свою коллекцию медалей. Но на этот раз Адам получил награду за соревнования, в которых он не участвовал вовсе.


Речь идет о медали соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае за лучший результат четвертого дня команды "Ахмат", об этом сообщает ASTRA.

Магомед Даудов, председатель чеченского парламента, утверждает, что Кадыров-младший "поддерживал" бойцов, находясь в республике. 


 

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