



Адам Кадыров получил очередную награду при полной непричастности

Сын главы Чеченской республики 16-летний Адам Кадыров пополнил свою коллекцию медалей. Но на этот раз Адам получил награду за соревнования, в которых он не участвовал вовсе.

Адам Кадыров получил новую награду... За соревнования, в которых не участвовал – медаль так называемых соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае.



По словам председателя чеченского парламента Магомед Даудова, опубликовавшего видео, Кадыров-младший на соревнованиях… pic.twitter.com/MN1rnSImsk — Vitali Pavlov (@pavlov_vitali) February 8, 2024

Речь идет о медали соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае за лучший результат четвертого дня команды "Ахмат", об этом сообщает ASTRA.Магомед Даудов, председатель чеченского парламента, утверждает, что Кадыров-младший "поддерживал" бойцов, находясь в республике.