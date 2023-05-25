Новости » Политика
"Абсолютный запрет". Предупреждение об экстремальной погоде
25.05.2023 11:31 Аркадий Бочаровский

"Абсолютный запрет". Предупреждение об экстремальной погоде


Управление природы и парков публикует предупреждение об ожидаемой в ближайшие дни экстремальной погоде и закрывает некоторые заповедники и национальные парки.

В конце этой недели во всех регионах страны ожидается значительное повышение температуры и сильная жара. В связи с этим Управление природы и садов предупреждает о пожарах и призывает сократить маршруты походов.

В заявлении, выпущенном сегодня утром от имени Управления, говорится следующее: "Согласно прогнозу метеорологической службы, в субботу 27.5 ожидается тяжелая тепловая нагрузка. Категорически запрещено разжигать огонь в заповедниках и национальных парках - опасность пожаров."

Управление уточняет, что "гулять можно в местах, где продолжительность путешествия небольшая, маршрут затенен и есть места для подкрепления и питьевой воды. В связи с условиями, маршруты путешествий могут быть закрыты".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы