



Аарон Барак: я горжусь тем, что ответственен за то, что здесь происходит



Бывший глава БАГАЦа Аарон Барак дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.



Правые считают Барака ответственным за создание системы, в рамках которой исполнительная власть жестко ограничена судебной.



Бараку задали вопрос: “Протестующие считают вас ответственным за ситуацию, в которой мы сегодня находимся. А вы сами не считаете себя ответственным?”



"Я рад их отношению, что они считают меня ответственным, потому что тем самым они оказывают мне большое уважение. Если я несу ответственность за то, что нет диктатуры, если я несу ответственность за то, что суд имеет право отменять неконституционные действия правительства или Кнессета, если они считают меня ответственным за это то, что я вместе с моими друзьями, покойным президентом Шамгаром, развивал “основание разумности и целесообразности” и тому подобное - я горжусь этим".