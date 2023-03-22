



50 пилотов готовы занять место отказников

50 пилотов и членов экипажей самолетов написали 21 марта письмо начальнику Генштаба, командующему ВВС и министру обороны и предложили вернуться на службу, чтобы заполнить место тех, кто не пожелает явиться. "Мы выступаем против отказа и готовы немедленно вернуться на оперативную службу", - написали недавно закончившие оперативную службу в ВВС пилоты.



Письмо было отправлено форумом Таясим ле Тов в ответ на заявление лидеров протеста резервистов, согласно которому они не придут на службу, если будут приняты законы правовой революции. Речь идет о пилотах, которые могут вернуться на службу, и они были выведены из кадрового состава по причинам, не связанным с оперативными возможностями, например, в связи с закрытием эскадрильи. 50 пилотов, подписавших письмо, написали: "Мы обязуемся откликнуться на призыв вернуться на активную резервную службу и защищать государство Израиль".



"Мы ясно дали понять командующему ВВС, что будем готовы служить в любое время. Защита государства Израиль не зависит от личности правительства", - сказал майор Шай Калач, лидер форума Таясим ле Тов. Резерв в ВВС не вызывает сомнений и не страдает от нехватки кадров".





