



32 против 32. Религиозно-ультраортодоксальный блок против Ликуда



На фоне кризиса коалиционных переговоров Аруц Шева сообщает, что среди переговорных команд религиозных и ультраортодоксальных фракций рассматривается инициатива по созданию религиозно-ортодоксального блока против Ликуда.



В эту группу войдут религиозный сионизм, Оцма Йехудит, Ноам, ШАС и Яадут А-Тора. Вместе эта группа имеет 32 мандата, которые будут иметь такую же силу, как 32 мандата Ликуда.



Один из представителей ультраортодоксальных фракций, беседовавший с Аруц Шева, говорит, что это - реально: “Переговорная команда Ликуда ведет себя покровительственно и снисходительно по отношению к переговорным командам религиозных и ультраортодоксальных фракций”.



"До них еще не дошло, что в Израиле должно быть создано правое правительство с глубокой привязанностью к религии и традициям и всему, что это с этим связано".



По словам источника, религиозно-ультраортодоксальный блок будет требовать создания формального механизма во всех существенных вопросах, включая замену премьер-министра.



"Если не будет выбора - мы сделаем все возможное для этого шага. Сейчас все рассматривается всерьез. Ликуд должен сменить пластинку и относиться к членам религиозных и ультраортодоксальных фракций как к настоящим партнерам - а не как к запасным колесам", - сказал он.

