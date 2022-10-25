



30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России

СТРАХ ВОЗМЕЗДИЯ



Политические репрессии в Советской России начались сразу после Октябрьской революции 1917 года, когда коммунистическая идеология правила умами большинства. Лидеры государства, одержимые идеями коммунизма, опасались каждого, кто мыслил иначе, и всячески пытались сохранить свою власть, осуществляя режим преследования и террора по отношению к инакомыслящим. Жертвами репрессий оказались не только неугодные классовые слои или активные политические противники большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их политикой.



В период Сталинских репрессий появилось понятие – «враг народа». «Врагами народа» стали известные учёные, высококвалифицированные врачи и инженеры, заслуженные работники искусств и др. Их отправляли в лагеря и ссылки, расстреливали без суда и следствия, лишали гражданских прав. Клеймо «врагов народа» ложилось не только на «разоблачённых изменников Родины», но и на их семьи. Детей «врагов народа» отправляли в лагеря-колонии, в детские дома особого режима.





Мы не имеем права допустить, чтобы ужасы того периода были преданы забвению. Надо постоянно напоминать о прошлом, и не допустить подобного в будущем.



Преступления, совершаемые во имя коммунистической идеологии, имеют место и в настоящее время. Например, в Китае. Разве не то же самое происходит сегодня в Китае, где правительство осуществляет режим преследования и террора в отношении инакомыслящих или неугодных?

С первых дней своей власти в Китае, компартия (КПК) терроризировала Тибет и по сей день духовный лидер Тибета живет в изгнании. Сегодня в Китае политическому преследованию подвергаются христиане, евреи, мусульмане-уйгуры, ибо коммунистическая идеология приемлет только атеизм.

Самой большой и самой жестоко преследуемой группой в Китае являются последователи религиозного движения Фалуньгун*.



В 1999 году правящий тогда лидер компартии Цзян Цзэминь, опасаясь популярности этой духовной практики и опасаясь, что принципы ее: Истина, Доброта и Терпение могут представлять угрозу коммунистической идеологии, 20 июля 1999 года развязал широкомасштабную кампанию, направленную на искоренение этой практики.



В Китае в течение 23 лет коммунистическими властями проводятся массовые жестокие репрессии неугодных режиму последователей Фалуньгун.





Все эти годы ни в чем неповинных людей, отправляют в лагеря перевоспитания, сажают в тюрьмы, пытают и убивают, извлекают у них органы для трансплантационного бизнеса. Компартия Китая (КПК) сделала последователей Фалуньгун самой большой угнетённой группой в китайском обществе. Однако, несмотря на жесточайшие насилия, практикующие Фалуньгун не отказались от своей веры и по-прежнему следуют принципам Истины, Доброты и Терпения.





Чтобы выявлять и пресекать любую критику и инакомыслие, по указанию КПК была создана сеть тотальной электронной слежки с использованием изощренной системы интернет-цензуры. Обладая таким высоким уровнем современной технологии, отпала необходимость, чтобы «сосед доносил на соседа, а тот, в свою очередь, – на него», как это было организовано в период сталинских репрессий в СССР. Но принцип не изменился!



Такая система электронной слежки применяется также к мусульманам-уйгурам, тибетцам и к некоторым другим национальным меньшинствам. Их также отправляют в лагеря перевоспитания, подвергают пыткам, извлекают органы для продажи.



Законодатели и правозащитники всего мира призывают прекратить эти преследования.





«Новой формой зла, доселе не виданной на этой планете» назвал в 2006 г. номинант Нобелевской премии мира, канадский юрист Дэвид Мэйтас массовое извлечение органов у узников совести в Китае.





Независимый международный Трибунал по Китаю в 2019 г. определил это «преступлением против человечества» и одним из «самых ужасных злодеяний, совершаемых в мире». https://www.youtube.com/watch?v=kwa4qnVGP-c&t=4s





Горан Линдблед (Göran Lindblad), член Шведского Парламента, член Комитета иностранных дел, в своём выступлении 22 июля подчеркнул: «Необходимость международного осуждения преступлений коммунизма очень важна, и что чрезвычайно важно — осудить преступления, которые и в настоящее время происходят в коммунистических странах в больших масштабах».





Отсутствие такого международного осуждения может быть частично объяснимо существованием стран, в основе которых всё ещё лежит коммунистическая идеология. Политики многих стран, желающие сохранить хорошие отношения, например с Китаем, со страной, где наблюдаются чудовищные нарушение прав человека, предпочитают не касаться этой «щекотливой» темы.





Мир не должен быть безразличным к чужой беде, мы не должны молчать. Чтобы в мире проявилось добро, мы должны сказать злу "НЕТ".



Октябрь 2022 г.

Лариса Виль



*Фалуньгун (Фалунь Дафа) – это древняя система самосовершенствования, приверженцы которой следуют принципу: «Истина-Доброта-Терпение» и выполняют энергетические упражнения для оздоровления тела. Исследованиями врачей и учёных доказан значительный оздоровительный эффект этой практики: http://vvmvd.ru/technews/2599-nauchnye-issledovaniya-o-vliyanii-falungun-falun-dafa-na-zdorove.html



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