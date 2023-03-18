



260 000 человек участвовали сегодня в протестах по всей стране - Crowd Solutions

По оценкам израильской компании Crowd Solutions, на главный антисудебный митинг в Тель-Авиве собралось около 175 000 демонстрантов, сообщает 13 канал.



Компания сообщает, что еще 85 000 человек собрались в других городах страны, в результате чего общее число протестующих составляет около 260 000 человек.



По сообщениям израильских СМИ, в Иерусалиме около 10 000 человек собрались у резиденции президента.



Противники правительства Биньямина Нетаниягу уже 11 недель подряд выходят на улицы в знак протеста против предложий министра юстиции Ярива Левина "встряхнуть судебную систему", резко ограничив полномочия БАГАЦа по судебному надзору и закрепив политический контроль над назначением судей.



