



12-й канал: права израильтян перестанут быть само-собой разумеющимися

12-й канал израильского ТВ опубликовал “разъяснения” “того, что действительно стоит за правовой реформой”.



Текст, который в настоящее время лежит на столе комиссии по законодательству, конституции и праву, касается полномочий судей признавать недействительными обычные законы. Согласно этой версии, судьи смогут признать закон недействительным только при почти невозможном большинстве в 15 из 15 судей. И даже в этом случае возможно признавать недействительными законы Кнессета только в тех случаях, когда закон явно противоречит положению, закрепленному в Основном законе.



Почему это вызывает беспокойство? Некоторые из основных прав в демократической стране не прописаны четко в законе. Они возникли из судебных постановлений, как производные от "Основного закона о достоинстве и свободе человека". Например, свобода слова - если закон будет принят, нельзя будет признать закон недействительным на том основании, что он противоречит свободе слова, потому что это четко не прописано в законе. То же самое касается свободы демонстраций, свободы забастовки рабочих, свободы вероисповедания. Эти изменения касаются даже равенства: например, закон о воинской повинности был отклонен на основании того, что он наносит ущерб ценности равенства.





Есть также положения, которые прямо фигурируют в основных законах и не вытекают из прецедентного права, но они не закреплены в основном законе - например, право избирать и быть избранным в Кнессет и независимость государственного контролера. Что это означает на самом деле? Это означает, что если Кнессет примет закон, противоречащий одному или нескольким правам , суд не сможет признать его недействительным, поскольку они не фигурируют четко в основном законе или не защищены. Закон будет признан недействительным только в том случае, если вред будет настолько велик и глубок, что будет равносилен прямому ущербу человеческому достоинству.



Председатель комитета по конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман сказал, что Кнессет может зарезервировать эти права в будущем, если захочет. Однако в настоящее время многие права, которые многие из нас воспринимают как должное, перестанут быть таковыми для целей признания законов недействительными.



