



В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото

Сеть торговых центров "Офер" инициировала благотворительную инициативу в пользу военнослужащих и жителей южного региона Израиля.



Сеть "Офер" открыла пункты приема пожертвований в нескольких торговых центрах по всей стране, включая "Офер" в Рамат-Авиве, "Офер-Гедоль" в Петах-Тикве, "Офер-Шарон" в Нетании, "Офер" в Ришон-Ле-Цион, "Офер-Каниотер" и "Офер" в Рамат-Ган.



Пункты приема созданы для сбора пожертвований, прежде всего для военнослужащих ЦАХАЛа, сил безопасности и жителей юга, которые были вынуждены покинуть свои дома.



Текущие пункты приема находятся в следующих торговых центрах: "Офер" в Рамат-Авиве ", "Офер Кирьен ", "Офер-Гедоль" в Петах-Тикве, "Офер-Шарон" в Нетании, "Офер" в Ришон-Ле-Цион, "Офер-Каниотер" и "Офер" в Рамат-Ган.



Пункты приема открыты для широкой общественности с возможностью приносить пожертвования ежедневно с 11:00 утра до 17:00 вечера и расположены недалеко от входов в супермаркеты и аптеки.



Примеры необходимых для пожертвования товаров включают сухие продукты, черный кофе, средства гигиены для мужчин и женщин (дезодоранты, мыло, шампунь, зубные пасты), белые или зеленые футболки, мобильные зарядные устройства, сигареты, медицинские материалы, аптечки первой помощи, спальные мешки, фонари и многое другое.



Инициатива создана при сотрудничестве с Исраэль Бейдур и ассоциацией "Дримерс", которые помогают с перевозкой и распределением пожертвований по всей стране.



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