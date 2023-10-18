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В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото
18.10.2023 06:29 Mignews

В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото

Сеть торговых центров "Офер" инициировала благотворительную инициативу в пользу военнослужащих и жителей южного региона Израиля.

Сеть "Офер" открыла пункты приема пожертвований в нескольких торговых центрах по всей стране, включая "Офер" в Рамат-Авиве, "Офер-Гедоль" в Петах-Тикве, "Офер-Шарон" в Нетании, "Офер" в Ришон-Ле-Цион, "Офер-Каниотер" и "Офер" в Рамат-Ган.

Пункты приема созданы для сбора пожертвований, прежде всего для военнослужащих ЦАХАЛа, сил безопасности и жителей юга, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Текущие пункты приема находятся в следующих торговых центрах: "Офер" в Рамат-Авиве ", "Офер Кирьен ", "Офер-Гедоль" в Петах-Тикве, "Офер-Шарон" в Нетании, "Офер" в Ришон-Ле-Цион, "Офер-Каниотер" и "Офер" в Рамат-Ган.

Пункты приема открыты для широкой общественности с возможностью приносить пожертвования ежедневно с 11:00 утра до 17:00 вечера и расположены недалеко от входов в супермаркеты и аптеки.

Примеры необходимых для пожертвования товаров включают сухие продукты, черный кофе, средства гигиены для мужчин и женщин (дезодоранты, мыло, шампунь, зубные пасты), белые или зеленые футболки, мобильные зарядные устройства, сигареты, медицинские материалы, аптечки первой помощи, спальные мешки, фонари и многое другое.

Инициатива создана при сотрудничестве с Исраэль Бейдур и ассоциацией "Дримерс", которые помогают с перевозкой и распределением пожертвований по всей стране.

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Фоторепортаж
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 1
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 2
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 3
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 4
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 5
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 6
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 7
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 8
В ТЦ "Офер" принимают пожертвования для военных и гражданских. Фото | Фото 9
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