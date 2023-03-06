



Праздник бального танца в Афуле

4 марта в Афуле прошел конкурс бальных танцев "Открытый чемпионат Афулы",организованный талантливыми преподавателями Инной и Якиром Коган. Ставшее традиционным, это мероприятие собирает лучших преподавателей со всех концов Израиля и из-за рубежа. Соревнование проходит во всех возрастных категориях.Афульский муниципалитет поддерживает важную инициативу известных танцоров. Мероприятие посетили мэр города Ави Алькобец и его заместитель д-р Борис Юдис.



фото: Борис Шварцман

