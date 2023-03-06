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Праздник бального танца в Афуле | Фото: Борис Шварцман
06.03.2023 19:40 Аркадий Бочаровский

Праздник бального танца в Афуле

4 марта в Афуле прошел конкурс бальных танцев "Открытый чемпионат Афулы",организованный талантливыми преподавателями Инной и Якиром Коган. Ставшее традиционным, это мероприятие собирает лучших преподавателей со всех концов Израиля и из-за рубежа. Соревнование проходит во всех возрастных  категориях.Афульский муниципалитет поддерживает важную инициативу известных танцоров. Мероприятие посетили мэр города Ави Алькобец и его заместитель д-р Борис Юдис.

фото: Борис Шварцман
 

Фоторепортаж
Праздник бального танца в Афуле | Фото: Борис Шварцман
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