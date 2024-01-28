



Иран: первый запуск 3 спутников с помощью одной ракеты-носителя

Иран впервые осуществил одновременный запуск трех спутников с помощью ракеты-носителя Simorgh (Phoenix), разработанной Министерством обороны, сообщают иранские государственные СМИ.



Запуск не получил немедленного независимого подтверждения.



Один спутник весом 32 кг и два наноспутника весом менее 10 кг каждый были отправлены на минимальную орбиту 450 км, причем два небольших аппарата предназначены для тестирования узкополосной связи и технологии геопозиционирования, говорится в сообщении.



Более крупный спутник, названный "Махда" и построенный Иранским космическим агентством, предназначен для проверки точности ракеты Simorgh при доставке в космос нескольких грузов.



В этом месяце Иран запустил на орбиту свой спутник Sorayya с помощью ракеты, построенной Корпусом стражей революции, что вызвало обеспокоенность европейских держав тем, что технология ракеты-носителя может быть использована для разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.

