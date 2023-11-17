



ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов

На протяжении ночи и утра 17 ноября солдаты ЦАХАЛа продолжали действовать в Газе, а боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным объектам террористов. Вот что сообщил сегодня утром пресс-секретарь ЦАХАЛа.



Бойцы боевой группы бригады Бисламах и подразделения Яхалом по данным разведки совершили рейд на пост командующего северным регионом террористической организации Исламский джихад , в котором находятся офисы высокопоставленных чиновников террористической организации и завод по производству стратегических боеприпасов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В ходе этого рейда бойцы обнаружили тяжелые ракеты Бадр-3, беспилотники и другие средства ведения боевых действий. Израильские силы уничтожили базу.



Силы боевой группы бригады Гивати провели операцию в районе школы, где скрывались боевики ХАМАС. В ходе мероприятий боевики ликвидировали террористов и обнаружили на территории школы оружие.



Кроме того, боевые группы бригады Нахаль, бригады десантников и 460-й бригады провели ряд рейдов и обнаружили технологические средства и средства ведения боевых действий. В частности, были обнаружены автоматы Калашникова, взрывные устройства и фугасы, бронежилеты, РПГ, противотанковые пусковые установки и многое другое.

