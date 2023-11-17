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17.11.2023 09:58 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов

На протяжении ночи и утра 17 ноября  солдаты ЦАХАЛа продолжали действовать в Газе, а боевые самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по многочисленным объектам террористов. Вот что сообщил сегодня утром пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Бойцы боевой группы бригады Бисламах и подразделения Яхалом по данным разведки совершили рейд на пост командующего северным регионом террористической организации Исламский джихад , в котором находятся офисы высокопоставленных чиновников террористической организации и завод по производству стратегических боеприпасов.

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В ходе этого рейда бойцы обнаружили тяжелые ракеты Бадр-3, беспилотники и другие средства ведения боевых действий. Израильские силы уничтожили базу.

Силы боевой группы бригады Гивати провели операцию в районе школы, где скрывались боевики ХАМАС. В ходе мероприятий боевики ликвидировали террористов и обнаружили на территории школы оружие.

Кроме того, боевые группы бригады Нахаль, бригады десантников и 460-й бригады провели ряд рейдов и обнаружили технологические средства и средства ведения боевых действий. В частности, были обнаружены автоматы Калашникова, взрывные устройства и фугасы, бронежилеты, РПГ, противотанковые пусковые установки и многое другое.
 

Фоторепортаж
ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов
ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов | Фото 1
ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов | Фото 2
ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов | Фото 3
ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов | Фото 4
ЦАХАЛ ликвидировал десятки боевиков, захватил ракеты и базы террористов | Фото 5
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