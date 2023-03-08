



Звезда популярного ситкома 90-х баллотируется в Конгресс



Популярный в 90-х актер ситкома "Мальчик познает мир" Бен Сэвидж (Беннет) баллотируется в Конгресс США от округа в районе Лос-Анджелеса.



Об этом он в Instagram.



Он хочет занять место депутата Адама Шиффа, который сейчас баллотируется в Сенат.



"Я баллотируюсь в Конгресс, потому что пришло время восстановить веру в правительство при помощи разумных, инновационных решениях самых насущных проблем нашей страны", — сообщил Сэвидж.



Звезда популярного в США ситкома окончил Стэнфордский университет по специальности политология.



Он долго состоял в профсоюзе. Сэвидж в своей предвыборной кампании обещает, что его приоритетом будет повышение общественной безопасности, доступное жилье и защита профсоюзов.



