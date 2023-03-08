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Звезда популярного ситкома 90-х баллотируется в Конгресс
08.03.2023 06:44 Алина Груднева

Звезда популярного ситкома 90-х баллотируется в Конгресс


Популярный в 90-х актер ситкома "Мальчик познает мир" Бен Сэвидж (Беннет) баллотируется в Конгресс США от округа в районе Лос-Анджелеса.

Об этом он в Instagram.

Он хочет занять место депутата Адама Шиффа, который сейчас баллотируется в Сенат.

"Я баллотируюсь в Конгресс, потому что пришло время восстановить веру в правительство при помощи разумных, инновационных решениях самых насущных проблем нашей страны", — сообщил Сэвидж.

Звезда популярного в США ситкома окончил Стэнфордский университет по специальности политология.

 Он долго состоял в профсоюзе. Сэвидж в своей предвыборной кампании обещает, что его приоритетом будет повышение общественной безопасности, доступное жилье и защита профсоюзов.

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